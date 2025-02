Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 25/2 a 8/3

Cacá não permite que Violeta revela a verdade sobre o pai do bebê para Ana Lúcia. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Terça-feira, 25 de fevereiro

Cacá teme que Violeta conte a verdade para Jão. Madalena confessa que sofre com a ausência de Jão. Violeta exige que Cacá more em sua casa. Rodolfo se irrita ao saber que Gerson mandou Gigi para uma reunião da cúpula. Edson e Jão estranham quando Cacá informa que irá para a casa de Violeta. Jô se surpreende ao saber que Jão não é o pai do filho que Cacá espera. Belisa tenta convencer Rodolfo a contar para Marco sobre Ruth. Cacá não deixa Violeta falar para Ana Lúcia sobre a paternidade de seu bebê. Gigi usa Jô para fazer ciúmes em Bernardo. Rodolfo entrega uma pista para Marco sobre Ruth. Tati e Hana se encontram. Osmar pensa em contar para Madalena que Jão não é pai do filho que Cacá espera.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Violeta implora que Osmar não conte a verdade para Madalena. Tati expulsa Hana de sua casa. Gigi se oferece para ir com Marco ao local indicado por Rodolfo. Tati se aconselha com Madalena. Cacá revela a Chico a verdade sobre a paternidade de seu filho. Belisa sugere que Sebastian se declare para Joyce. Madalena combina com Jin a troca de fantasia do Dragão Suburbano. Madalena descobre que Cacá está morando na casa de Violeta. Rafa questiona Nando sobre os anabolizantes. Gerson se irrita com a decisão tomada por Gigi na reunião de cúpula. Marco vai a um antigo cassino perguntar sobre Ruth. Madalena encontra Chico e Cacá na casa de Violeta.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Madalena provoca Cacá. Marco encontra um antigo funcionário que fala sobre Ruth com ele. Jão comenta com Silvia que estranha a mudança de Cacá. Osmar mente para Madalena sobre Cacá estar morando em sua casa. Jin ouve Tati defendendo Osmar para Doralice e acaba brigando com ela. Nando não consegue contar para Jão sobre os anabolizantes. Violeta provoca Joyce, e Sebastian a defende. Silvia reclama da tradição do Dragão Suburbano, e todas as mulheres concordam. Jin empurra Osmar na piscina. Violeta culpa Madalena por todos os problemas de Osmar. Tati discute com Jin. Sebastian e Joyce se aproximam. Chico recebe uma ordem de Violeta.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Chico se preocupa com o pedido de Violeta. Tati reclama de Jin. Sebastian avisa a Joyce que irá viajar. Jin explica para Madalena a discussão que teve com Tati. Chico segue Madalena. Edson pede para conversar com Sidney, e Cida se preocupa. Belisa tenta conversar com Gigi. Sebastian se despede de Roxelle. Osmar sonda com Tati sobre a separação de Madalena e Jão. Marco descobre uma pista sobre sua mãe. Jão é rude ao falar com Matias. Jin pega sua fantasia de bate-bola. Violeta avisa a Aquiles para seguir Chico. Madalena experimenta a fantasia de bate-bola.

Sábado, 1º de março

Madalena agradece Jin pela ajuda com a fantasia. Gigi e Marco tentam convencer Edilene a falar o paradeiro de Ruth. Tati reclama de Jin para Osmar. Marco estranha a troca de olhares com Edilene. Osmar questiona Violeta sobre Aquiles estar próximo à casa de Doralice, e ela tenta desconversar. Edson repreende Sidney. Chico e Aquiles seguem Madalena e Jin. Chico aborda Madalena vestida de bate-bola. Violeta manda Aquiles assumir o lugar de Chico e executar sua ordem no lugar dele. Min-Ji e Hana se hospedam no hostel de Tereza e Jayme. Violeta marca seu casamento com Osmar para depois do Carnaval. O Dragão Suburbano se prepara para desfilar, e Chico e Aquiles observam a movimentação.

Segunda-feira, 3 de março

Tereza fala para Min-Ji e Hana sobre Tati e Jin. Tati vai ao hostel falar com Hana. Aquiles atira contra Madalena, sob as ordens de Violeta. Chico troca tiros com Aquiles e conta para Madalena sobre a ordem que recebeu de Violeta. Jin leva Moreira até Chico. Madalena avisa a Tati e pede que ela não conte nada para Doralice. Cacá se desespera ao saber sobre Chico. Tati conta para Osmar que Violeta pediu para que a irmã fosse eliminada. Madalena fala para Jão sobre o atentado, e ele a abraça no momento em que Matias se aproxima. Osmar tira satisfação com Violeta sobre o atentado contra Madalena.

Terça-feira, 4 de março

Violeta tenta se explicar para Osmar, que fica furioso. Madalena é acolhida por Matias. Chico é operado, e a cirurgia é um sucesso. Violeta implora pelo perdão de Osmar. Madalena revela a Doralice que Violeta mandou Chico atentar contra a sua vida. Jin se preocupa com a demora de Hana em iniciar seu tratamento. Gerson fica encantado ao ver Roxelle pronta para o desfile da Unidos da Vila Cambucá. Nando e Edson elogiam Rosana ao chegar com ela para o desfile. O Dragão Suburbano ganha a competição. Cacá visita Chico no hospital. Osmar preocupa-se com a possibilidade de Doralice denunciá-lo.

Quarta-feira, 5 de março

Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fala sobre seu plano com Jô. Cacá faz uma declaração para Chico. Silvia conta para Gigi que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Joyce apoia Belisa. Jão conversa com Madalena sobre ela ter desfilado com o Dragão Suburbano. Min-Ji tenta convencer Hana a iniciar seu tratamento. Jin ouve Osmar falar sobre sua viagem com Violeta e alerta Madalena. Belisa pede para Rodolfo ajudá-la a se reconciliar com Gigi. Doralice denuncia Osmar. Rosana e Roxelle fazem as pazes durante a apuração. A polícia chega à casa de Violeta durante seu casamento com Osmar.

Quinta-feira, 6 de março

Osmar é preso. Doralice decide esperar o irmão na delegacia. A Unidos da Vila Cambucá vence o desfile das Escolas de Samba. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Lucas sugere que Sidney e Cida se casem. Tati se revolta contra Madalena e Doralice. Violeta descobre que Osmar estava usando o casamento para pagar Doralice. Moreira e Ana Lúcia cuidam de Chico. Marco e Gerson gostam de saber da prisão de Osmar. Violeta questiona Osmar sobre sua motivação para se casar com ela. Joyce procura Gigi. Os pais de Jin chegam ao Rio de Janeiro por intermédio de Hana, e surpreendem o astro na casa de Doralice. Gerson visita Osmar na cadeia. Madalena vai à casa de Chico e se surpreende com a chegada de Cacá.

Sexta-feira, 7 de março

Cacá sente ciúmes de Madalena. Gerson implica com Osmar. Os pais de Jin exigem que ele retome sua carreira. Joyce pede que Gigi perdoe Belisa. Silvia conta para Belisa que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Madalena tem uma conversa séria com Matias. Osmar deixa a prisão. Gerson se aconselha com Gigi sobre Roxelle. Joyce e Belisa pedem que Bernardo as ajude com Gigi. Violeta enfrenta Madalena. Jin reclama com Hana por convencer sua família a procurá-lo. Hana passa mal, e Min-Ji a ajuda. Sebastian e Yuki voltam juntos de Paris e surpreendem Joyce e Gigi. Gerson pede Roxelle em casamento. Chico pede para voltar a trabalhar com Violeta. Belisa reconhece Edilene como Ruth e revela que Marco é seu filho.

Sábado, 8 de março

Belisa conta para Ruth a história de Marco. Osmar exige que Chico trabalhe para ele, e Violeta reage contrariada. Roxelle não aceita o pedido de casamento de Gerson. Marco desvia mercadoria de uma entrega de Gerson. Jin e Tati fazem as pazes. Gerson leva Gigi para uma operação, e Marco e Rodolfo se preocupam. Osmar arma um novo golpe para Violeta. Violeta avisa a Cacá que não quer que Ana Lúcia influencie na vida de seu neto. Os pais de Jin exigem que Madalena demita o filho. Osmar conta seu novo plano para Tati. Jão pede para Madalena acompanhá-lo, com Edson, ao cartório. Neuza se emociona ao ver a certidão do filho alterada. Violeta e Osmar se casam.