'Vale Tudo': relembre principais personagens antes da estreia do remake

O remake de "Vale Tudo" tem previsão de estreia para 31 de março, substituindo "Mania de Você" no horário nobre da Globo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Qual é a história de 'Vale Tudo'?

A obra original, exibida em 1988, foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Considerada um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, "Vale Tudo" gira em torno da pergunta: 'vale a pena ser honesto no Brasil?'.

A história tem como protagonismo o conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a matriarca acha que é possível crescer com honestidade no país, a jovem pensa totalmente o contrário.

O embate entre elas mobiliza todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A trama ainda conta com a icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch), nesse embate ético sobre ser ou não ser honesto.

Quem são os principais personagens de 'Vale Tudo'?

Raquel (Taís Araújo): uma mulher batalhadora que trabalha como guia de turismo em Foz do Iguaçu, no Paraná, acredita que é possível vencer na vida com dignidade. Criada sob as mais rígidas regras de moral e ética, Raquel tenta educar a filha, Maria de Fátima (Bella Campos) da mesma forma.

Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Maria de Fátima (Bella Campos): odeia sua vida simples e não mede esforços para ascender socialmente. Seu sonho é estar cercada de glamour como os influenciadores que acompanha nas redes sociais e abandonar tudo o que lembre sua rotina atual, que considera detestável. Nem que isso signifique ir contra todos os valores que sua mãe, Raquel, passou para ela, sem medir consequências.

César (Cauã Reymond): charmoso modelo que tem um quê de mau-caratismo que lhe é familiar. César sempre demonstrou aptidão para os esportes, mas nunca se dedicou seriamente a nenhum. Seu grande bilhete premiado veio em forma de beleza e a falta de ética necessária para usar isso para se dar bem. Não à toa, ele vê em Maria de Fátima a parceira ideal para seus golpes.

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ivan (Renato Góes): dono de um vasto e qualificado currículo, o executivo consegue um emprego no Rio e se muda de mala e cuia para a cidade carioca logo no início da trama. A chegada de Ivan ao Rio também é marcada pelo encontro com Raquel. Em pouco tempo, ele se vê apaixonado pela garra e honestidade de protagonista, sendo o alicerce um do outro na reconstrução de vida na cidade.

Ivan (Renato Goes) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Leila (Carolina Dieckmann): ex-mulher de Ivan, com quem tem um filho, porém, enquanto o ex-marido dorme e acorda em busca da grande oportunidade que vai mudar sua vida, Leila parece viver em outro mundo. Ela é uma mulher que gosta de fazer as coisas no seu tempo e de ter a quem pedir ajuda. Leila cresceu ouvindo de sua mãe que "era bonita demais pra trabalhar" e, por mais que não acredite nisso, algo desse lema ressoa nas suas atitudes.

Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Odete Roitman (Débora Bloch): autoritária e forte, é a presidente do grupo Almeida Roitman. Tem apartamentos em diversas cidades pelo mundo, e odeia o Brasil, para onde só viaja em casos de extrema necessidade. Tem muitos conflitos com a filha Helena (Paolla Oliveira), a quem não perdoa por sua fraqueza. Quer escolher uma parceira forte para o filho Afonso (Humberto Carrão).

Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Catarina Ribeiro/Globo

Celina (Malu Galli): irmã de Odete Roitman. Do alto da sua mansão na zona central do Rio de Janeiro, Celina vive uma vida tranquila e dedica o tempo que tem de sobra ao cuidado dos jardins da casa e a trabalhos sociais. Viúva e sem filhos, coube a ela criar os sobrinhos Afonso, Heleninha e o filho mais velho de Odete, morto tragicamente num acidente de carro, uma vez que a irmã nunca teve tempo nem paciência para a maternidade.

Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' Imagem: Marcos Serra Lima/Globo

Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete Roitman e irmã de Afonso. Ficou um longo tempo internada numa clínica especializada para alcoolismo. Briga com o ex-marido Marco Aurélio (Alexandre Nero) pela posse do filho, Tiago (Pedro Waddington).

Afonso (Humberto Carrão): filho de Odete Roitman e irmão de Helena. Ao contrário da mãe, deteste morar no exterior. Prepara-se para assumir seu lugar no grupo Almeida Roitman. Se vê no meio de um triângulo amoroso com Maria de Fátima e Solange Duprat (Alice Wegmann).

Solange Duprat (Alice Wegmann): diretora de criação da Tomorrow, um agência de conteúdo, Solange é uma mulher descolada, charmosa, que tem estilo e esbanja talento. Ela se vê envolvida por assuntos do coração quando começa a se relacionar com Afonso, herdeiro do Grupo Almeida Roitman, por quem se apaixona.

Solange (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Marco Aurélio (Alexandre Nero): vice-presidente do grupo Almeida Roitman. É subordinado apenas a Odete Roitman e é do tipo que trata mal seus empregados. É ex-marido de Helena e pai de Tiago.

Poliana (Matheus Nachtergaele): irmão de Aldeíde (Karine Teles), ele leva o apelido de Poliana justamente por ser um otimista incorrigível. Solteiro, mora com a irmã em Vila Isabel, na zona norte do Rio, onde também tem um bar. É amigo de todo mundo e torna-se fiel escudeiro de Raquel, a protagonista da trama, quando ela chega no Rio de Janeiro após ter levado um golpe da própria filha.