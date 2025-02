Selton Mello mostra bastidores inéditos de 'Ainda Estou Aqui'

Selton Mello compartilhou momentos inéditos dos bastidores do filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Selton Mello mostrou registros em publicação conjunta com a Sony Pictures Brasil.

Vídeos mostram desde a família completa em cena em um carro até comemoração do aniversário de Cora Mora. A atriz mirim interpreta no filme a Maria Beatriz Paiva, filha caçula de Eunice e Rubens conhecida como Babiu em sua infância.

Em uma das cenas engraçadas, Fernanda Torres fala brincando em um tom mais alto para não tirarem a luz de seu rosto. "Aquela atriz que tem uma boa relação com as crianças do filme", disse aos risos.

"Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles, concorre em três categorias do Oscar. O filme disputa como melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz com Fernanda Torres. Cerimônia será transmitida no próximo domingo (2) com o anúncio dos vencedores.