Palomma Duarte mostra ensaio de maiô ao som de Lady Gaga: 'Melhor vibe'

Palomma Duarte, 47, mostrou resultado de ensaio fotográfico de maiô branco em rede social.

O que aconteceu

A atriz de "Garota do Momento" (TV Globo) compartilhou alguns cliques de seu ensaio na manhã desta segunda-feira (24).

Palomma escolheu "Born This Way", de Lady Gaga, como trilha sonora de seu vídeo com as fotos em que faz diversas poses com o maiô branco. "Vamos com Gaga que é sempre a melhor vibe", disse a atriz.

Ela ainda brincou com as hashtags e fez referência à vinda da cantora ao Brasil para show no Rio de Janeiro, em 3 de maio: "Ela tá chegando".

Palomma Duarte também comentou sobre o calor: "Bora antes que o mundo acabe ou a gente derreta", escreveu em uma das hashtags.