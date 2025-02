Oruam gasta mais de R$ 30 mil em acessório para os dentes

Oruam gasta mais de R$ 32 mil em grillz, joias para os dentes.

Oruam e TZ Da Coronel popularizam as peças no país, que podem ser feitas em ouro, prata ou cristais, e desembolsaram mais de R$ 32 mil.

Carla Sines, joalheira especializada em joias dentais, já produziu peças para Oruam. "Fiz as joias para grandes artistas e influenciadores como Oruam, TZ da Coronel, Maru2D, Alee e Fernanda Valença. Muitas pessoas acham que o grillz é apenas para pessoas do rap e do trap, porém, as joias dentais é a pura identidade própria de cada pessoa. Hoje em dia os grillz tem uma infinitude de estilos que podemos abordar, daí conseguimos trabalhar na essência de cada um", disse em entrevista ao O Globo.