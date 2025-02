Novas aliadas? Vitória é convidada a mudar de quarto: 'Se respeite'

Vitória Strada desabafou na madrugada desta segunda-feira (24) sobre a briga que teve com Camilla no BBB 25 (Globo) e foi acolhida por alguns brothers.

O que aconteceu

No quarto, Vitória disse se sentir "muito idiota" por sempre tentar conversar com Camilla e Thamiris, mas não ser ouvida. Ouviam ela Eva, Renata, Aline, Vinícius, Diego e Daniele.

Renata se revoltou. "Só conversa se você quiser conversar, não se obrigue mais. Você já tentou 4 dias, 5 dias e a pessoa não quer. Porque tu vai ficar se machucando. Se respeite".

A atriz também lamentou ser vista como "caridade" pelas antigas aliadas. "Agora elas se colocam numa posição inversa que é: a gente sempre jogou pra defender vocês, porque sempre quem tava no risco era você e Mateus', como se elas tivessem aqui por caridade pra me defender só"

Eva e Renata chegaram a convidar Vitória para dormir no quarto Anos 50.

Depois que a atriz deixou o quarto, Eva comentou que Camilla e Thamiris querem que as demais pessoas ajam da forma como elas desejam —e quando isso não acontece, as descartam.

Renata também disse que não gostou do que aconteceu com Vitória. "A Vitória escorada na parede e a Thamiris em cima dela falando. A menina escorada na parede, tinha nem pra onde ir. Não foi uma cena [boa]".

