'Meu agressor continua me agredindo', reclama Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann usou o seu perfil no Instagram para desabafar sobre o assédio virtual que vem sofrendo. Neste domingo, a ex-modelo postou um único Story e falou sobre o assunto. "O meu agressor continua tentando me calar, meu agressor continua me agredindo verbalmente em todos os cantos e agora está levantando uma legião de haters e stalkers para fazer o mesmo. Ele e a sua cúmplice", afirmou Ana, sem citar nomes.

A manifestação, no entanto, claramente faz referência ao ex-marido, o empresário Alexandre Correa, e a ex-agente de Hickmann, Claudia Helena dos Santos. Ana e Alexandre Correa se divorciaram em maio de 2024 e, desde então, estão em uma polêmica batalha judicial. A apresentadora acusa o ex-marido de tê-la agredido em novembro de 2023. Alexandre nega as acusações.

"Os dois alegam que não fizeram nada de errado. Então, por que se negaram e continuam se negando a fornecer material grafotécnico para a perícia? É o que me pergunto", questionou a apresentadora. Ana se refere a um empréstimo bancário de mais de R$ 652 mil feito em seu nome enquanto ela e o ex-marido eram casados.

De acordo com Hickmann, Claudia Helena dos Santos forjou as assinaturas no documento a favor do empresário Alexandre Correa. "Quem não tem nada a temer mostra. Quem não deve, não teme. Está fugindo por quê? Deve ter muita coisa para esconder. Não entregou nada até agora e mentir? Continua mentindo todo dia", pontuou Ana.

Ao Estadão, Correa negou a falsificação no final de 2024. "Eu não respondo mais acusações que são oriundas daquela assessoria de imprensa da Ana Hickmann, feita de um bando de 'criancinha mimada'", respondeu à época. Também no domingo, 23, o empresário retrucou a fala de sua ex-mulher. "Sabe quantas acusações que ela fez contra mim que ela conseguiu provar até agora? Nada", finalizou.