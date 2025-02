Meteoro de lixo? Luzes no céu chamam atenção no Nordeste; veja vídeo

Luzes foram vistas no céu na região do Nordeste brasileiro. Os registros foram feitos no estado de Alagoas e compartilhados na página do Instagram da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros.

No vídeo, três traços de luz aparecem caindo do céu. Um astrônomo ouvido por Tilt afirma que o fenômeno é lixo espacial.

O que aconteceu

Fenômeno é conhecido como meteoro artificial. "Todo fenômeno luminoso no céu é chamado de meteoro. Ele pode ter origem natural ou artificial. O evento ocorrido no Nordeste foi um meteoro artificial, resultado da reentrada de lixo espacial", afirma o astrônomo Marcelo De Cicco, membro efetivo da Sociedade Astronômica Brasileira a Tilt.

Velocidade baixa e trajetória indicam 'meteoro de lixo'. "As características observadas nos vídeos, como fragmentos espalhados, velocidade baixa e trajetória bem definida indicam que esse tipo de fenômeno é lixo espacial", explica o astrônomo.

Meteoros naturais são rápidos e curtos. De acordo com o astrônomo, meteoros costumam ser rápidos, brilhantes e de curta duração. Embora alguns, chamados bólidos, possam ser mais lentos e longos quando entram na atmosfera em um ângulo mais raso. "Já o lixo espacial sempre reentra de forma mais lenta e se fragmenta ao longo do processo", afirma.

Lixo espacial é comum? Tem riscos?

Reentrada de lixo espacial é relativamente comum. De acordo com Cicco, fenômeno acontece com frequência, mas geralmente ocorre sobre oceanos, especialmente na zona Nemo, no Pacífico. "Mas a reentrada pode ser caótica, o que pode levar fragmentos a caírem sobre áreas terrestres", afirma o astrônomo.

Frequência aumentou e visa evitar "engarrafamento de satélites". "Com mais satélites de empresas como SpaceX e Amazon, a reentrada se tornou mais comum para evitar que haja um engarrafamento", explica Cicco.

Impacto ambiental é uma preocupação. De acordo com o astrônomo, a reentrada libera substâncias químicas na alta atmosfera. "Órgãos ligados à ONU monitoram esses efeitos", afirma.

Probabilidade de ser atingido por lixo espacial é baixa. De acordo com o astrônomo, o risco de uma pessoa ser atingida é estimado em um para um bilhão. "No entanto, fragmentos podem cair em propriedades, como já ocorreu no Brasil", explica. "Caso isso aconteça, é recomendado não tocar no material, pois pode conter substâncias tóxicas, e acionar os bombeiros. Pelo direito espacial internacional, haveria direito a indenização, mas, na prática, nenhuma empresa espacial costuma pagar", continua.