Maya Massafera rebate comentário e gera polêmica: 'Rico gosta de magreza'

Maya Massafera, 44, rebateu comentário sobre seu corpo e criou nova polêmica ao associar gosto por magreza à condição financeira de pessoas ricas.

O que aconteceu

A influenciadora rebateu um fã que questionou se ela não achava que estava muito magra. "Não acho. Isso é gosto, se você reparar no mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. É gosto. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, de mulher gorda. Eu acho mais bonito uma mulher magra. Uma modelo, a Kate Moss, já disse assim: 'Não tem sensação melhor do que se sentir magra'. A Kate Moss falou. Você tendo saúde e se cuidando, é do jeito que você gosta".

Maya Massafera afirmou que a própria avó deseja que ela não esteja tão magra. "Minha avó, mãe do meu pai, é mais simples, e ela fala: 'May, engorda um pouco, parece que está passando fome'. Então, gente mais simples gosta de gente mais cheinha. Elite, moda assim, gosta de gente mais magra. Cada um tem um gosto".

Horas depois de defender sua magreza em vídeo, Maya continuou seu ponto de vista e relacionou o estar magro a certos padrões culturais e sociais. "Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então assim, eu não estou nada magra para eles ou para brasileiros da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que história é história".

Ao dizer que fez faculdade no Instituto Marangoni, na Itália, em Milão, Maya tentou explicar o contexto histórico da Idade Média com os gostos da realeza. Ela atribui à faculdade o conhecimento de que ali os plebeus preferiam as pessoas mais gordas — devido à fartura da realeza.

Sem refletir sobre a real necessidade da indústria da moda preferir valorizar corpos magros que levam modelos a desenvolverem doenças e distúrbios alimentares, Maya segue justificando seu gosto pela magreza citando até mesmo a Vogue."Hoje, as pessoas mais simples gostam de uma pessoa mais encorpada. E as pessoas mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda, a elite, gostam de pessoas mais magras".

A influenciadora reafirmou que não estava magra demais: "Não tem porque atacar o mundo. 'Ah, você está magra demais', não. [Foi] você [que] aprendeu a gostar de gente mais gorda por causa da sua condição financeira. Quem é magra vice-versa, e está tudo bem. Que bom quem quer ser gordo e pode ser gordo, quem quer ser malhado. Eu gosto de mulher magra, acabou. (...) Se você não gosta, tudo bem. É uma questão de cultura".

Com as declarações, Maya acabou gerando uma polêmica. As falas da influenciadora digital geraram críticas nas redes sociais.

Passo mal com a Maya praticamente dizendo q quem gosta de gorda é pobre. -- Leo ? (@Ly0nard0) February 24, 2025

tudo que eu vejo dessa desquerida é contra minha vontade, essa maya erra todas, é impressionante. -- pepper. ? (@userpimenta) February 24, 2025

a pior fala da Maya sempre vai ser a próxima mesmo né, jesus pic.twitter.com/TgXfzAVW8B -- brenda #BBB25 (@brendasafra) February 24, 2025