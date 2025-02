Hulk mostra capela construída na mansão onde mora com Camila Ângelo; veja

O jogador Hulk compartilhou com os seguidores vídeo de como ficou a capela construída na mansão em que mora com a médica Camila Ângelo.

O que aconteceu

Vídeo foi publicado pela arquiteta Mariana Maran e repostado pelo jogador nesta segunda-feira (24).

Uma capela cercada pela natureza. Um espaço especial para celebrar a fé desta família querida

escreveu Mariana marcando o perfil do jogador do Atlético-MG e de Camila.

Hulk e Camila casaram em cerimônia religiosa no último mês. Eles já eram casados no civil desde 2020. O relacionamento começou após término do jogador com Iran Ângelo - de 2007 até 2019 —, que é tia de Camila.

Com Camila, Hulk é pai de Zaya e Aisha. Com Iran, ele teve três filhos: Ian, Tiago e Alice. Os três são meio-irmãos de Zaya e Aisha por parte de pai, e primos das duas por parte de mãe.

Assista ao vídeo de como ficou a capela na mansão do jogador: