Guilherme e Vinícius confrontam irmã sobre treta: 'Cuidado com o que fala'

Guilherme e Vinícius conversaram com Thamiris na madrugada desta segunda-feira (24) sobre a briga de Camilla no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a treta entre Vitória e as irmãs, Guilherme conversou com Thamiris sobre a atriz ter ficado "escanteada" após a eliminação de Mateus. "Ficou nítido para a casa toda a situação", disse. "Fico pensando, se a situação fosse o contrário, se fosse a Gra que tivesse tido essa atitude, vocês não iriam conversar? Vocês não iriam deixar a Gra num cantinho".

Vinícius disse que era importante ter cuidado com o que se diz dentro do reality show. "Camila já chamou, sim, Vitória de 'sonsa', de vários adjetivos que depois ela falou que não [chamou]. Você é irmã dela, mas Vitória não é. Quem ouve não tem a obrigação de ouvir isso como uma coisa legal e relevar", pontuou.

Não tenho dúvidas do quando ela [Camilla] é foda. Mas para ela não se perder e nem você ser arrastada junto, é importante tentar ter esse equilíbrio Vinícius

Mais cedo, Guilherme conversou com Vitória e prestou apoio à sister. "Me incomoda quando eu vejo algo assim, que eu não concordo de jeito nenhum... Eu não consigo ficar calado".

Ele também chegou a dizer para Camilla que jamais faria o que ela fez com seus aliados, se referindo à fala da sister sobre votar em Vitória Strada quando as duas ainda jogavam junto.

