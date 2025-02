Gracyanne revela intimidade de Belo no BBB 25: 'Duas horas no vaso'

Enquanto se arrumava para o Sincerão de segunda-feira (24), Gracyanne revelou uma intimidade de seu ex-marido Belo para Vitória, Thamiris e Camilla que estavam no quarto.

O que aconteceu

Camilla apontou que demorava a se arrumar. "Eu demoro muito. Em casa é pior, porque com celular você sabe que rola o momento de sentar e não fazer nada olhando pro celular. Será que todo mundo faz isso?".

Gracyanne ri e completa. "Nossa, o Belo fica tipo... Um bagulho de mais de duas horas sentado com o celular no vaso."

Levanta com as duas pernas dormentes e fica 'me ajuda, me ajuda aqui' . Gracyanne Barbosa

