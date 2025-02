Gêmeos criticam atitude de irmãs e revelam: 'Não beijei porque não quis'

Após a formação do Paredão neste domingo (23), os gêmeos e Maike conversaram sobre as irmãs Thamiris e Camilla no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Maike pontuou que João Gabriel estava "de chamego" com uma das sisters. "Quem tava de chamego com a Thamiris era você, bebê. Quase beijaram", disse.

João Gabriel negou, e disse que não queria beijo. "Não beijei porque não quis. Foram três vezes", afirmou.

O trio também comentou sobre o jogo das irmãs dentro do BBB, e João Pedro disse não compactuar com as atitudes de Camilla e Thamiris.

