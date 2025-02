'Moleca' e 'bagaceira': a Fernanda Torres de 'Os Normais' ainda está aqui?

Indicada ao Oscar de melhor atriz após interpretar Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres não se destaca só pelo talento na atuação. Splash ouviu três atores que trabalharam com a artista em diferentes projetos, e a opinião é unânime: a leveza e bom humor nos bastidores também a tornam diferenciada.

A Nanda não deixou de ser moleca. Ela ficou linda, maravilhosa, mas não perde a essência, independentemente das premiações.

Luiz Fernando Guimarães, ator, em conversa exclusiva com Splash

'Culta e bagaceira'

Fernanda Torres "causa" nos bastidores da melhor maneira possível. É o que conta Olivia Torres, que interpreta Babiu na segunda fase de "Ainda Estou Aqui". "A presença dela mudava a energia do ambiente", contou a atriz em entrevista para Splash.

Ela é muito autêntica. A gente gargalhava, falava muita lorota. Ao mesmo tempo, em que ela é a pessoa mais culta e inteligente, ela também é muito bagaceira. Estávamos falando de cinema e, de repente, do nada, ela jogava uma coisinha muito absurda.

Olivia Torres

Concorrente ao Oscar contava histórias da família Paiva como se fossem dela, lembra Olivia. "Ela estava com esse filme dentro dela. Com toda a carga emocional, memória, doçura, dor e exaustão, por todo o sofrimento. Nosso trabalho era observá-la, escutá-la e responder com honestidade."

Ela é profissional até o último fio de cabelo. Se o Walter Salles tivesse pedido para gravar a mesma cena 50 vezes, ela estaria ali fazendo, ouvindo, trabalhando, pensando nas melhores possibilidades. Incansável.

Olivia Torres

'Os Normais' e a dança do passarinho

Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) marcaram época em "Os Normais", série exibida pela Globo entre 2001 e 2003. Foi Luiz Fernando Guimarães quem indicou a amiga para o papel. Eles trabalharam juntos no filme "O Que é Isso, Companheiro?", em 1997 — assim como "Ainda Estou Aqui", obra também retratou período da ditadura militar.

'Os Normais' não era uma coisa muito ensaiada. A vida do casal não era maravilhosa, mas eram companheiros e riam muito um do outro. A minha relação com a Fernanda também era assim. Eu curtia muito com a cara dela, e ela curtia com a minha. Não era nada decorado.

Luiz Fernando Guimarães

Amigo de Fernanda e da família da atriz, Luiz Fernando Guimarães celebra que "Os Normais" sirva como base para tantos memes. "Eu botava a Fernanda em situações horrorosas", brincou. Entre as cenas mais marcantes, ator lembra o episódio em que Rui e Vani dançam para Otavinho (Erick Bougleux), sobrinho da personagem de Fernanda Torres.

Todo mundo me pergunta nas ruas: 'onde está aquela maluca?'.

Luiz Fernando Guimarães

Engraçada e inteligente foram os adjetivos usados por Lázaro Ramos ao falar sobre a colega. "Para mim, ela já ganhou o Oscar", disse o ator para destacar que todos os aplausos à Fernanda são merecidos.