Fernanda Torres mostra detalhes de vestido grifado da Dior usado no Bafta

Fernanda Torres compartilhou detalhes de vestido da Dior em publicação nesta segunda-feira (24).

O que aconteceu

A atriz brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui" mostrou cinco imagens da confecção de seu vestido da Dior.

Marca de grife preparou peça exclusiva para sua presença no Bafta 2025, ocorrido no último dia 16.

Nas imagens vemos o croqui do vestido e profissionais trabalhando na peça. Fernanda Torres marcou o perfil da Dior seguido de um emoji de flor e também deu créditos das fotos para Sophie Carre.

Comentários exaltam a brasileira e mostram expectativas para o vestido que Fernanda vai usar no Oscar no próximo domingo (2): "Estou curioso para saber qual look você vai usar quando ganhar o Oscar", comentou um fã. "De Djalma Noivas [de 'Tapas e Beijos'] para Dior, que glow up! Amo!", disse outra.

A apresentadora Eliana também comentou no post e agradeceu a representação da brasileira na cerimônia de Hollywood: "Deu até um frio na barriga. Até parece que estamos indo com você para este acontecimento mundial. Obrigada por representar tão brilhantemente o nosso país. A arte salva. Beijo carinhoso, Fernanda". O comentário foi curtido pela conta de Fernanda Torres.