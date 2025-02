Guerra de artistas? Famosos declaram torcidas para 6º Paredão do BBB 25

O 6º Paredão do BBB 25 (Globo), formado completamente por Camarotes, tem movimento as redes sociais dos famosos que acompanham o programa. Diogo, Vitória e Vilma disputam a permanência.

Confira algumas torcidas

Juliette Freire: A campeã do BBB 21 pediu que seus fãs votem para que Vitória Strada permaneça no programa.

Cactos, sei que estamos na FARRA (e vamos continuar ouvindo) massssss… mamãe tem um pedido: @StradaVitoria não pode sair agora! Boraaaa?! 💚🌵 -- Juliette (@juliette) February 24, 2025

Deborah Secco: Além de pedir que Vitória fique, Deborah Secco pediu explicitamente que o voto seja em Diogo.

Amorinhos!!! @StradaVitoria mais uma vez no paredão! Vamos deixá-la na casa! Depois dessa madrugada, precisamos que ela entenda que não está sozinha mesmo! VOTEM FORA DIOGO! 🙏🏼



▶️ VOTO ÚNICO: https://t.co/VVH3ZBEF65

▶️ VOTO TORCIDA: https://t.co/SBim6Qj5Wy#BBB25 #Teamstrada… pic.twitter.com/PrNCoJ4zBs -- Deborah Secco (@dedesecco) February 24, 2025

Talita Younan: A atriz puxou mutirão pela permanência de Vitória na casa.

Anna Rita Cerqueira: Amiga pessoal de Vitória Strada, a atriz também pediu "Fora Diogo".

BBB 25: Anna Rita Cerqueira declara torcida Imagem: Reprodução/Instagram

* A matéria está sendo atualizada a medida em que mais famosos declararem torcida

