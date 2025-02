Ex-BBB Hariany posa ao som de Shakira após término com filho de Leonardo

Hariany Almeida posou para foto mostrando seu cabelo horas após anunciar término com o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo. Como trilha sonora ela escolheu música de Shakira que fala sobre empoderamento após uma desilusão amorosa.

O que aconteceu

Hariany mostrou seu cabelo renovado com uma mensagem reflexiva: "Eu até tentei ser lua, mas eu sou tão sol", escreveu.

Ela selecionou trecho da música de Shakira que diz sobre alguém que achou ter machucado outra pessoa, mas o efeito foi outro. "Você achou que me machucou e eu fiquei [foi] mais forte", canta Shakira.

Música da Shakira em colaboração com o produtor argentino Bizarrap — SHAKIRA (BZRP Music Sessions #53) — traz uma mensagem sobre empoderamento próprio e é resposta direta a uma desilusão amorosa. Fãs da cantora e imprensa disseram que canção se refere ao término do relacionamento da colombiana com o jogador Gerard Piqué, possuindo diversas indiretas.

No post, ela marcou seu cabeleireiro Robson Souza. Nos Stories do Instagram, ele foi exaltado: "O Robson é muito maravilhoso. Olha esse cabelo, [estou] totalmente renovada, preparada para meus próximos dias. Tô encantada".

Hariany fez anúncio do fim do namoro na noite de domingo (23) e pediu para que fãs não questionem o motivo. "Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais".

A influenciadora disse que não estava em um bom momento. "Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem", escreveu nos Stories do Instagram. Na sequência, ela apareceu sorridente falando sobre sua marca de roupas e deixou um link de compras.

Música de Shakira usada por Hariany tem trecho que deu origem ao álbum da colombiana vencedor do Grammy: "As mulheres não choram mais, as mulheres faturam [dinheiro]".

Na tarde desta segunda-feira (24), viralizaram vídeos em que Matheus aparece ao lado de outras mulheres — em um dos vídeos, uma delas chupa o dedão do pé do cantor. Não é possível saber, no entanto, quando esses vídeos teriam sido gravados.

Por meio de nota, Matheus Vargas nega ter traído Hariany. Em nota a Splash, o filho de Leonardo nega que a separação foi motivada pelos vídeos que circulam nas redes sociais e que os dois já pensavam em terminar.

É importante reforçar que não houve traição por parte do cantor. O término não foi motivado pelo vídeo que circula nas redes sociais, e qualquer insinuação nesse sentido não corresponde à verdade. Desde o início de 2025, o casal já vinha conversando sobre o fim do relacionamento. diz nota da equipe de Matheus Vargas