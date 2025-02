Enquete UOL BBB: web reage a sister na corda bamba com quase 50% dos votos

O 6º paredão do Big Brother Brasil promete uma disputa intensa até o momento da eliminação, que será anunciada na noite desta terça-feira (25). Vilma, Vitória e Diogo enfrentam a decisão do público.

O que diz a parcial da enquete UOL

Na parcial desta segunda-feira (24), às 12h40, Vilma registra a maior porcentagem de votos, atingindo 49,08%. Com esse resultado, ela seria a eliminada do reality show.

Sua principal concorrente até o momento é Vitória Strada. A atriz aparece logo atrás com 33,45% dos votos.

Já Diogo Almeida apresenta o cenário mais favorável. Ele tem apenas 17,47% da votação.

O resultado oficial será revelado durante a transmissão ao vivo do programa na TV Globo nesta terça-feira (25). Vote abaixo na enquete do UOL!

Veja algumas reações:

Este ano o UOL não errou nenhum paredão até agora. Por enquanto, a enquete de lá diz que a D. Vilma será eliminada. Mas o percentual do Diogo cresce a cada instante -- Beatriz Fonseca (@fonsecabeatriz) February 24, 2025

Vilma rejeitadissima na enquete do uol, se o sofá está votando em alguém nesse paredão é nela #bbb -- Gabriela??? (@gabiXIII) February 24, 2025

ENQUETE DA UOL APONTA VILMA COMO ELIMINADA. O INSTA E O FACE QUEREM TIRAR A VILMA -- Lulu Kepler (@KeplerLulu) February 24, 2025

