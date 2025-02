Enquete BBB: parcial aponta alta rejeição e nome na berlinda no 6º paredão

Os números das parciais da enquete UOL nesta segunda-feira (24) mostram uma participante em risco no sexto paredão do reality show da TV Globo. Vitória Strada, Diogo Almeida e Vilma disputam a preferência do público para seguir na disputa pelo prêmio.

O que diz a enquete UOL

O panorama das últimas horas não foi modificado. Isso mostra que Vilma continua com alta rejeição e pode deixar o jogo na noite de terça-feira (25). Ela somou 48,77% dos votos, na parcial feita às 14h17 (de Brasília).

A disputa continua sendo com Vitória Strada. A atriz aparece na sequência com 33,76% dos votos.

O cenário é mais confortável, por ora, é para Diogo Almeida. O ator ficou na terceira colocação, com 17,47%.

Mais um participante do reality show deixará o jogo nesta terça-feira (25). O anúncio da eliminação vai acontecer ao vivo durante a transmissão do programa da TV Globo.

68807

true

http://splash.uol.com.br/bbb/enquetes/2025/02/24/bbb-25---enquete-uol-quem-voce-quer-eliminar-no-sexto-paredao.js

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas