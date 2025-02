Diogo opina sobre Camilla e Thamiris: 'Passam por cima de qualquer pessoa'

Diogo analisou Camilla e Thamiris, que se envolveram em uma rixa com Vitória Strada no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na tarde desta segunda (24), Diogo conversou com Vilma e João Gabriel na área externa. Ele opinou sobre a maneira que Camilla e Thamiris agem no jogo.

Diogo: "Na festa, eu estava vendo que a Camilla chamou o João [Pedro], sentou ali e ficou, ficou, ficou. Eu ficava olhando. Assim, elas, quando ela falou ali na sala que elas estão perdendo 'massa', perdendo aliados, entendeu? Aqui é um jogo, mas eu acredito na nossa relação de sinceridade, de troca, de amizade... E o que eu sinto delas, é que elas vão passar por cima de qualquer um".

João Gabriel: "É. Isso aí é sem dúvidas".

Diogo: "Independente das circunstâncias. Claro que a gente está aqui querendo ganhar. Todo mundo está querendo ganhar, mas tem um cuidado que a gente tem para não machucar que faz parte do ser humano, das relações. Não estou dizendo que eu vou me colocar no Paredão para não colocar você, mas é aquela coisa de descartar muito fácil, igual descartaram a Vitória. Passam por cima de qualquer pessoa".

Vilma: "Segura rápido e solta rápido também".

João Gabriel: "Ela mesmo já falou para a gente que se precisar passar por cima de 10 pessoas, ela vai passar. Acho que elas não estão nem aí para os outros aqui dentro".

