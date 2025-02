Dieguinho: Ao expor falsidade de Camilla, brother fez o que o Brasil queria

Logo após a formação do Paredão no BBB 25, Guilherme saiu em defesa de Vitória Strada —que está na berlinda— e expôs a forma como Camilla vem tratando a atriz. O comentário desencadeou uma grande briga, e a atitude do brother foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (24), com Dieguinho e Dantinhas.

Para Dieguinho, Guilherme fez o que o público do BBB 25 estava querendo fazer há muito tempo: expor as incoerências de Camilla quando o assunto é Vitória, e mostrar para a atriz esse comportamento da sister. Desde o desentendimento na última semana, a trancista tem feito diversos comentários sobre a atriz e, com a briga, declarou seu afastamento oficial dela.

Ele representou aquilo que o brasileiro estava ansioso para fazer e, se tivesse como, já teria feito há muito tempo, que é mostrar para a Vitória que Thamiris e Camilla são falsas, nunca foram aliadas de verdade dela, falam mal dela pelas costas 24 horas por dia, sete dias por semana. E ele fez questão de jogar isso na cara.

Dieguinho

Apesar de ter sido um destaque no jogo, tanto Dieguinho quanto Dantinhas concordam que ele não possui uma narrativa própria dentro do reality, e acaba tomando partido de outras pessoas.

A narrativa do Guilherme é essa: pegar a narrativa dos outros para ele ser o justiceiro, o cara que é justo com todo mundo. Só que ele quem causou toda essa briga. Foi maravilhoso. A gente tem que aplaudir o Guilherme.

Dantinhas

