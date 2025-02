Diego detona atitude de sisters e garante: 'Vou chamar no Sincerão'

Diego Hypolito, 38, tomou as dores de Vitória Strada, 27, após a sister ter um novo desentendimento com Thamiris, 33, e Camilla, 34, nesta madrugada, no BBB 25.

O que aconteceu

Após ouvir o lado da trancista na manhã desta segunda-feira (24), o ginasta afirmou para Guilherme que continua não concordando com as irmãs. Assim que acordou, Camilla tentou justificar suas atitudes com Vitória, garantindo que nunca foi agressiva com a atriz.

Por conta disso, Diego decidiu que chamará Camilla ou Thamiris, caso tenha oportunidade no Sincerão. "Hoje, mesmo com tudo o que eu falei, vou colocar Camilla ou Thamiris. Eu não gostei da conduta da Thamiris, como ela foi pra cima da Vitória, ali quando tava todo mundo, apontando o dedo. Isso não é aonde você mora ou onde vive, isso é uma conduta sua que você precisa mudar", justificou.

Guilherme concordou, ao dizer que tem pessoas que vieram do mesmo lugar que as sisters e, mesmo assim, não agem da mesma forma. "A minha família veio toda... e nunca vi minha mãe pegando e dando o dedo na cara de outro. E indo pra cima. Eu não consigo concordar que isso é uma atitude coerente ou correta. Eu vou falar o que penso", relatou Diego Hypolito.

Ambos ainda concordaram que o modo de Camilla agir foi além do jogo, mas Diego afirmou que não alertará Daniele Hypolito sobre isso. "Eu não vou alertar minha irmã de parar de ficar perto da Camilla ou Thamiris... Se são pessoas que minha irmã gosta, eu vou falar pra Daniele, vigia, toma cuidado. Presta atenção se essas atitudes tão mudando ou não".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas