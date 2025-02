Daniel Rocha, namorado de Vitória, avalia novo Paredão: 'Perseguição'

Daniel Rocha, 34, defendeu a permanência de Vitória Strada, 27, no BBB 25.

O que aconteceu

Na manhã desta segunda-feira (24), o ator se posicionou nos Stories do Instagram, defendendo a namorada. Alvo desde o começo do programa, Vitória foi indicada ao Paredão novamente neste último domingo (23).

Daniel garantiu que João Pedro, líder da semana, poderia ter indicado outra pessoa. "Mais uma vez, Vitória no Paredão, se isso não é perseguição, não sei o que é. Com tanta gente mais interessante para cair no Paredão...", disse.

O artista ainda pediu que o público votasse para eliminar Diogo Almeida. Além dos atores, a mãe do brother, Vilma Almeida, também disputa a permanência no programa.

