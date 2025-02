Criança sem pai: morte de personagem destrói família em 'Mania de Você'

Um personagem morrerá no final de 'Mania de Você' e deixará um filho para a mãe cuidar sozinha.

O que vai acontecer

A investigação sobre quem é Julius Eyer mudará os rumos da novela. Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) não descobrirão agora que Molina (Rodrigo Lombardi) está vivo e encontrarão pistas de quem pode ser o dono da empresa Eyer.

Iberê (Jaffar Bambirra) vai à Suíça investigar quem é Julius Eyer e descobre que é Molina. Ele viaja até o país a mando de Mavi e volta ao Brasil para contar tudo o que sabe.

Rodrigo Lombardi como Molina em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Mércia (Adriana Esteves) aborda Iberê e oferece dinheiro para que ele fique calado e desapareça. No entanto, o acordo não dá certo. O sobrinho de Moema (Ana Beatriz Nogueira) não se aguenta e "despeja" toda a verdade sobre Molina para Luma, que enfim entra em contato com o seu pai de criação.

A verdade custa caro para Iberê, que será jogado ao mar. Molina se vinga do braço-direito de Mavi, matando-o sufocado. Para se livrar do corpo, o vilão o coloca em uma caixa e a joga no oceano.

Com a morte de Iberê, Luquinha, filho dele com Lorena (Liza Del Dala), crescerá sem o pai. Nesta última fase de "Mania de Você", Iberê assumiu a paternidade do menino e passou a ajudar mais Lorena a cuidar da criança. No entanto, a trama acabou se perdendo.

Iberê (Jaffar Bambirra) em 'Mania de Você' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.