"Conclave", Chalamet e Demi Moore ganham SAG Awards em preparação para Oscar

Por Lisa Richwine e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - O thriller papal "Conclave" ganhou o prêmio principal no domingo no Screen Actors Guild Awards de Hollywood, e a interpretação de Timothée Chalamet como Bob Dylan fez dele o vencedor surpresa de melhor ator, na última grande premiação antes do Oscar no próximo fim de semana.

O elenco de "Conclave", formado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, ganhou o prêmio de melhor elenco em filme no SAG Awards. O filme conta a história das manobras secretas no Vaticano durante a seleção de um papa fictício.

Fiennes falou em nome do elenco sobre a necessidade de comunidades de apoio, no cinema e na vida, ao receber o troféu do SAG no palco em Los Angeles.

"Reconhecemos a importância suprema (da comunidade) em nosso trabalho e no mundo", disse Fiennes. "É isso que estamos comemorando esta noite."

"Conclave" foi festejado enquanto o papa da vida real, o papa Francisco, de 88 anos, permanece em estado crítico com pneumonia dupla. A atriz italiana Rossellini desejou-lhe recuperação durante e após a cerimônia.

A vitória de "Conclave" sinalizou que o filme pode levar o prestigioso troféu de melhor filme no Oscar em 2 de março. Os membros do sindicato de atores SAG-AFTRA escolhem os vencedores do SAG, e os atores formam o maior grupo de votantes do Oscar.

No entanto, a disputa pelo prêmio de melhor filme no Oscar está muito confusa este ano.

Embora "Conclave" também tenha conquistado o prêmio principal na premiação britânica Bafta, os grandes troféus dos produtores e diretores de Hollywood foram para "Anora", um drama sobre uma profissional do sexo que se casa com o filho de um oligarca russo.

Demi Moore foi eleita melhor atriz de cinema por seu papel como uma celebridade em decadência que busca uma fonte de juventude em "A Substância". A atriz relembrou que recebeu seu cartão do sindicato SAG em 1978, aos 15 anos.

"Isso mudou minha vida porque me deu significado, me deu propósito e me deu direção", disse ela. "Eu era uma criança sozinha que não tinha um plano de vida."

Os troféus de ator e atriz coadjuvantes foram para Kieran Culkin por "A Verdadeira Dor" e Zoe Saldana por "Emilia Pérez".

A atriz e ativista Jane Fonda foi homenageada com um prêmio de realização de vida e falou sobre a empatia que os atores utilizam em suas performances.