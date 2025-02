Por que Chris Flores não atendeu o SBT em matéria sobre Grávida de Taubaté?

Chris Flores, 47, não pode atender a reportagem do Domingo Legal (SBT) em matéria sobre Maria Verônica, a Grávida de Taubaté, em virtude de questões médicas.

O que aconteceu

Splash apurou que Chris Flores não participou da reportagem do Domingo Legal sobre Maria Verônica em virtude de uma cirurgia na coluna. A jornalista precisou colocar uma prótese na sexta vértebra após passar três meses sofrendo com fortes dores nas costas.

Produção do Domingo Legal procurou Chris há cerca de dez dias para convidá-la para participar da reportagem. A jornalista, no entanto, já havia feito o procedimento cirúrgico e informou que não teria condições de participar em razão do repouso para recuperação.

Programa de Portiolli aguardou até a última sexta-feira (21) para ter a possibilidade de contar com depoimento da apresentadora em vídeo. No entanto, uma restrição médica da equipe que trata da jornalista inviabilizou sua ida ao SBT para gravar participação no material.

Na entrevista exibida domingo (23), Maria Verônica diz querer reencontrar com Chris Flores para agradecê-la por ter tornado a mentira pública. Celso Portiolli, então, afirma que a apresentadora não respondeu ao contato, mesmo a produção sabendo a condição médica. "Nós tentamos falar com ela, mas não tivemos retorno", declarou o apresentador do Domingo Legal.

AGORA: Grávida de Taubaté diz ser grata à Chris Flores:



"Sou eternamente grata a ela [Chris Flores] por isso e eu espero, assim, me encontrar com ela muito breve pra poder dizer a ela" #DomingoLegal pic.twitter.com/5mLaHwIksW -- Brenno (@brenno__moura) February 23, 2025

Splash confirmou a informação da cirurgia de Chris Flores com seu marido, Ricardo Corrêa. O jornalista informou que a companheira continua em repouso médico em virtude do procedimento delicado.

A Chris fez uma cirurgia na coluna há dez dias. Hoje, ela está bem, mas ainda precisa de repouso total para recuperação completa da cirurgia. Em razão do procedimento, ela ficou impossibilitada de atender a equipe do Domingo Legal.

Ricardo Corrêa

Discreta na vida pessoal, Chris Flores não queria tornar público o procedimento médico. Ela, no entanto, cogita tratar do tema num futuro breve nas redes sociais.

Splash procurou o SBT para colher um posicionamento sobre o episódio envolvendo o Domingo Legal com a jornalista. Assim que houver manifestação, o texto será atualizado.

Em 2012, Chris Flores desconfiou da gravidez de quadrigêmeos de Maria Verônica após sua ida ao programa Hoje em Dia (Record) — na qual apresentava com Edu Guedes e Celso Zucatelli. Assim, ela orientou a reportagem do Domingo Espetacular (Record) a investigar a vida da moça e houve a descoberta de que a história era mentirosa.