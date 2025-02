Carol Castro mostra tatuagens e posa de biquíni na piscina: 'Fotossíntese'

Carol Castro aproveitou dia de sol para curtir a piscina de sua casa.

O que aconteceu

Neste domingo (23), a atriz voltou a exibir suas tatuagens ao posar com seu biquíni rosa na beira da piscina.

Nas fotos, é possível visualizar suas três tatuagens: uma escama de sereia, no baixo ventre; cinco figuras no braço direito próximo das axilas; e um desenho acima das costelas.

Na legenda da publicação, Carol escreveu que estava passando por um processo de fotossíntese, como as plantas: "Domingo delícia de fotossíntese para uma boa skin pra semana".

O post ficou cheio de elogios dos fãs da atriz, que está no ar em "Garota do Momento" (TV Globo) no papel de Clarice: "Você é apaixonante", comentou um seguidor. "Uma obra de arte que Deus desenhou", escreveu outro.