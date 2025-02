Bianca Censori posa nua em pôster de filme produzido por Kanye West

Kanye West voltou a chamar atenção ao divulgar o pôster de sua nova produção cinematográfica, destacando uma imagem polêmica de sua esposa, Bianca Censori. O rapper anunciou em sua conta no X (antigo Twitter) uma exibição especial do filme em Los Angeles (EUA) e celebrou a atuação da arquiteta, que estrela o longa dirigido pela artista Vanessa Beecroft.

"Estou muito orgulhoso da minha esposa por estrelar seu primeiro filme, gravado no Japão, dirigido por Vanessa Beecroft e produzido por mim", escreveu West na legenda da publicação.

O longa, que teve um orçamento de US$ 25 milhões inteiramente financiado pelo rapper, foi parcialmente gravado no Japão e promete desafiar normas sociais sobre a nudez.

A exibição do pôster acontece pouco depois da aparição de Bianca no Grammy, onde ela usou um vestido completamente transparente. O look gerou controvérsia e aumentou os rumores de que o casal estaria passando por uma crise. Segundo o Daily Mail, as polêmicas declarações antissemitas do rapper podem ter levado Censori ao limite no relacionamento, intensificando especulações sobre uma possível separação.