Belo confessa estar sem tempo para sexo, só trabalho: 'Estou devagar'

Belo, 50, abriu o jogo e confidenciou que a vida sexual está "muito sossegada". O cantor não entrou em detalhes sobre o romance com a modelo Rayane Figliuzzi, mas afirmou que está trabalhando muito em 2025 e não está tendo tempo para dar atenção a sua intimidade.

Estou devagar [para sexo]. Estou trabalhando com muita coisa, tendo tempo de nada, muito sossegado. O Carnaval vai ser uma doideira e [já] venho de turnê do Soweto.

Belo, em estreia do quadro Café com Ex, da Betnacional

"Eu poderia ganhar"

Splash acompanhou a gravação do quadro Café com Ex a convite da Betnacional. Na atração, Ana Maria Brisa, personagem do humorista Maicon Sales, receberá um convidado para um café da manhã semelhante ao feito por Ana Maria Braga com o eliminado do Big Brother Brasil.

Ana Maria Brisa entrevista Belo no Café do Ex, da Betnacional Imagem: Divulgação/Betnacional

No papo, o cantor confidenciou que já recebeu um convite da Globo para entrar no BBB, mas explicou que não teve como aceitar por questões profissionais. "Eu gostaria de um dia participar. Fui convidado, mas não pude [aceitar]. Acho que me daria muito bem."

O cantor crê que possui duas características que o ajudariam a ganhar o BBB: "ser verdadeiro e jogar limpo". "Eu acho, não sendo prepotente, que teria chance. Tudo o que passou na minha vida inteira, sempre foi muito de verdade. Meu público tem essa afinidade comigo, tem essa relação e essa cumplicidade comigo desde muito tempo. Sempre foi muito de verdade."

Tudo que eu sonhei, eu fui em busca e conquistei. Eu sou batalhador em todos os quesitos da minha vida.

"Ela é guerreira"

Belo foi casado por 15 anos com Gracyanne Barbosa e agora acompanha a participação da ex no Big Brother Brasil. Ele revelou que soube pela influenciadora fitness do convite para o Big Brother Brasil 25, a apoiou a mergulhar no desafio e até alertou que poderia sofrer em razão da dificuldade de manter a alimentação regrada.

Antes de ela entrar, nós tivemos uma conversa e falei sobre alimentação. Falei: 'olha, lá é complicado. Não vai ter seus ovos e seu whey'. Achei que a alimentação dela seria complicada, mas acho que passou bem pela xepa.

Gracyanne Barbosa e Belo foram casados por 15 anos Imagem: Lucas Teixeira

Devido à rotina pesada de shows, o cantor diz chegar somente de madrugada em casa e tem visto pouco da ex dentro do confinamento. Do pouco que assistiu, ele crê que ela está conseguindo mostrar quem é de verdade ao público.

Gracyanne sempre foi muito perseverante, guerreira, lutadora. Uma garota que saiu de casa muito cedo para ganhar a vida. Ela está jogando bem e pode ir bem em [prova de] resistência.

Ainda na entrevista, Belo fez outras revelações da relação com Gracyanne Barbosa, explicou curiosidades de sua vida, entre outros temas. O programa Café com Ex estreia nesta terça-feira (25), no canal de YouTube da Betnacional.