Naiara Azevedo alfineta sister do BBB 25: 'Muito valente no OFF'

Como parte do júri do Sincerão do BBB 25 (Globo), Naiara Azevedo alfinetou Camilla.

O que aconteceu

Após a sister chamar Vitória e classificá-la como falsa, os ex-participantes analisaram o argumento. Alface criticou a fala da trancista. "Rodou, rodou, rodou..."

Naiara Azevedo foi mais direta. "Fez a gente perder 1 minuto da nossa vida ouvindo. Muito valente no off, no quarto, chega na frente e pipocou."

Ana Paula Renault acompanhou os "colegas". "Ela tentou pegar coisa muito antiga, sem argumento."

