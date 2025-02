Fim da aliança: Entenda a briga entre Vitória Strada e Camilla no BBB 25

A noite deste domingo (23) no BBB 25 (Globo) foi marcada pelo fim de uma aliança. Camilla e Vitória Strada, que já vinham trocando farpas, tiveram um embate que acabou por envolver toda a casa.

Entenda a briga

Na formação de paredão deste domingo (23), Camilla conseguiu fugir da berlinda com a Prova Bate e Volta. Já Vitória Strada se manteve, uma vez que foi indicada pelo Líder.

Camilla chegou a abraçar a então amiga e dizer que estava torcendo por ela. Em dias anteriores, elas haviam trocado farpas e até insinuado que não jogariam mais juntas.

Ao ver a cena, Guilherme pontuou que a carioca estava sendo "incoerente". "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (...) disse assim: 'Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", declarou.

Camilla disse que votaria em Vitória sim, uma vez que sua prioridade é Thamiris. Guilherme recordou a votação da semana anterior, em que Camilla criticou Vitória por não votar em conjunto com ela e indicou que votaria na atriz. "Eu jamais faria isso com um aliado, se o Diego fizesse isso, se a Dani fizesse isso, se a Delma, que é minha sogra. Eu jamais iria votar na pessoa que é 'o meu', porque isso pra mim é soltar a mão. Era o momento que a Vitória mais precisava de apoio, porque a pessoa que ela mais ama, que é o Mateus, estava no Paredão. Vocês só vieram mudar com ela totalmente quando o Mateus saiu", disse Guilherme.

As duas começaram a discutir aos gritos e, em determinado momento, com lágrimas nos olhos. "Você sempre vem com sete pedras na mão (...) Me colocou como a traíra do grupo" afirmou Vitória. "Eu sempre te defendi".

Camilla, por sua vez, disse que Vitória a transformou na "preta agressiva" ao dizer que ela estava sendo grosseira. "Eu não quero falar com você e não vou maios jogar com você. Que eu seja julgada por isso", disse. "Isso é muito errado", rebateu Vitória.

Vitória chegou a perder a paciência ao ouvir de Camilla que ela deveria "aproveitar o momento" para se mostrar. "Você precisa ser uma escr*ta assim com uma pessoa?", questionou.

Thamiris também entrou na discussão, mas Camilla logo abandonou a conversa e decretou que não quer mais falar com Vitória. Essa não foi a primeira vez que Camilla abandonou uma tentativa de conversa de Vitória.

Camilla chorou e lamentou não ser ouvida pelos demais brothers. "Minha dor sempre é cancelada. E eu, cara? Ninguém me perguntou nada. Ninguém me perguntou como eu tava sentindo", disse para sua irmã.

Gracyanne chegou a dizer para o restante da casa que nem ela e nem as irmãs se identificam com Vitória Strada. "Éramos aliadas, aconteceu de estarmos no mesmo quarto", disse. "Mas não seria algo que aconteceria, não é natural. Não por nada, Vitória é maravilhosa, mas por identificação, papo, conversa, vivência, maturidade".

Em conversa na área externa, Vitória deu a entender que chamaria Camilla e/ou Thamiris no Sincerão. A dinâmica acontece ao vivo na noite desta segunda-feira (24), e exige que os emparedados apontem alguém de forma negativa.

Já Thamiris lamentou com Gracyanne por sua irmã ser "mal-compreendida" pelos demais brothers. "A dor da Vitória vai ser muito mais bem vista agora", disse. "Ninguém vai nunca vai comprar o barulho... Quando a Camilla fala alto e grita aqui, ainda que o outro esteja falando alto, ela é vista como grosseira. Ela não entra em um lugar de cuidado. Por isso que eu sempre travei a Camilla, meu medo é esse".

Guilherme e Vinícius conversaram com Thamiris sobre o ocorrido e a alertaram para ter cuidado com o que é dito. "Camila já chamou, sim, Vitória de 'sonsa', de vários adjetivos que depois ela falou que não [chamou]. Você é irmã dela, mas Vitória não é. Quem ouve não tem a obrigação de ouvir isso como uma coisa legal e relevar", pontuou o par de Aline.

Vitória chegou a ser convidada para mudar de quarto. O convite foi feito justamente por Renata e Eva, com quem a sister já trocou críticas em outras dinâmicas de Sincerão.

Vinícius indiciou que Camilla estava impondo uma pauta com "discurso pronto". "Já vem com um contra argumento já sabendo a postura que ela teria: 'não me coloque como uma mulher agressiva' (...) Ninguém tá colocando", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas