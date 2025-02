BBB 25: Em Paredão 'familiar', sisters correm mais perigo, indica parcial

Diogo, Vilma e Vitória Strada disputam a preferência do público no Paredão desta semana no BBB 25 (Globo). Saiba quem pode ser eliminado, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Na disputa pela permanência, as duas sisters saem na frente como mais votadas.

Às 6h15 desta segunda-feira (24), Vilma era a mais votada para deixar o reality. Em segundo lugar estava Vitória, com 36,17% dos votos.

Em uma posição mais confortável, Diogo Almeida parecia não correr perigo. O brother somava apenas 13,5% das intenções de votos para ser eliminado.

