BBB 25: Camilla, Guilherme e Vitória discutem após formação do Paredão

O fim da formação do sexto Paredão do BBB 25 (Globo) foi marcado por discussão entre aliados.

O que aconteceu

A emparedada recebeu um abraço de Camilla. "Torço por você, tomara que você volte", disse a trancista.

Guilherme, que estava próximo no momento, pontua uma contradição da carioca. "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (...) disse assim: 'Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", declarou o fisioterapeuta.

Camilla interrompe a pergunta: "Quem é sua prioridade?". "Minha prioridade? Minha sogra", responde Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", retruca a sister.

O pernambucano recorda a votação da semana passada. "O voto dela mudaria alguma coisa?", questionou, recordando que Camilla havia mostrado decepção com a escolha de Vitória.

Eu jamais faria isso com um aliado, se o Diego fizesse isso, se a Dani fizesse isso, se a Delma, que é minha sogra. Eu jamais iria votar na pessoa que é 'o meu', porque isso pra mim é soltar a mão. Era o momento que a Vitória mais precisava de apoio, porque a pessoa que ela mais ama, que é o Mateus, estava no Paredão. Vocês só vieram mudar com ela totalmente quando o Mateus saiu , defende Guilherme.

Camilla se volta para Vitória e pergunta se houve uma mudança de comportamento com ela. A atriz confirma. "A gente conheceu a Vitória desde o início do jogo, a gente não precisava jogar junto e nos aliamos. [...] A gente sempre comprou briga da Vitória", declarou Thamiris, em defesa da irmã.

As três sisters discutem sobre lealdade e Camilla decreta que não quer mais conversar com Vitória.