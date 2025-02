Bárbara Evans explica afastamento de Monique Evans: 'Pediu para eu sumir'

Após o assunto voltar à tona, Bárbara Evans, 33, esclareceu o motivo de não ter mais contato com Monique Evans, 68.

O que aconteceu

A modelo se pronunciou nas redes sociais, após sua mãe dar uma entrevista ao Portal Léo Dias, no Baile da Vogue, afirmando não falar mais com a filha. Por meio dos Stories do Instagram, Bárbara Evans esclareceu a história.

Ao afirmar que não gostaria de falar sobre este assunto, ela garantiu que as duas não tiveram apenas uma discussão. "Não foi uma briga simples, acredito que ela não lembre direito dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe", escreveu.

Bárbara ainda disse que Monique pediu para que ela sumisse de sua vida. "Inclusive que para ela eu não existia mais e que era para eu sumir da vida dela. E foi isso que eu fiz. Foi uma opção e uma escolha dela, não minha!".

A influenciadora também escreveu que o problema de sua mãe parece ser diretamente com ela. "E muitos não sabem, mas eu tenho um irmão também. Mas parece que a coisa é comigo".

Mencionando os diagnósticos de Transtorno de Borderline e depressão de Monique Evans, a modelo concluiu afirmando ser difícil lidar com alguém assim. "Só quem tem pessoas por perto com Borderline e depressão sabem do que eu estou falando. Sempre dei o meu melhor, mas tudo tem um limite".

Confira o pronunciamento na íntegra: