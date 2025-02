Jung Jinyoung espera a energia dos fãs brasileiros: 'Empolgação sem igual'

O ator, cantor e produtor Jung Jinyoung se apresentou pela primeira vez no Brasil, com o fanmeeting "Happy Together", no dia 23 de fevereiro, no Carioca Club, em São Paulo.

O artista ficou conhecido por fazer parte do grupo sul-coreano B1A4, que debutou em 2011. Ele expandiu sua carreira com sucesso na televisão e na composição e produção de músicas.

Na TV, ele fez dois k-dramas de muito sucesso: "Love in the Moonlight" (2016), "Police University" (2021). Mais recentemente o grande sucesso da Netflix "Sweet Home".

Em 2018 Jinyoung saiu do B1A4 para focar em sua carreira solo como multiartista. Desde então, ele escreveu músicas não só para si, mas para muitos outros artistas como I.O.I, Oh My Girl e Unicode.

Esse ano ele ainda lançará mundialmente o filme "You are the Apple of My Eye", onde contracenou com Dahyun, do grupo Twice. O filme estreou em outubro de 2024 no Festival de Busan.

Splash teve a oportunidade de entrevistar o artista antes da sua passagem pelo Brasil.

Confira a conversa na íntegra

A composição de músicas é uma grande parte da tua carreira, incluindo muitas músicas escritas para outros artistas. É muito diferente escrever para si e para outras pessoas?

Minhas músicas tendem a incorporar muitas coisas que sinto e, quando trabalho nas músicas de outros artistas, costumo pensar muito nas narrativas com as quais eles estão trabalhando. Acho que tento ser mais sincero para que o ouvinte possa se identificar com elas.

Como é o seu processo criativo? Você tem algum ritual? E o que você faz quando rola aquela fase de limbo criativo? Imagino que todo o artista passe por ela em algum momento?

Costumo pensar em lembranças e emoções antigas que vivenciei. Quando tenho uma ideia, eu a anoto em um bloco de notas e começo a compor uma música. Quando tenho dificuldades, acho que faço a mesma coisa, paro e esfrio a cabeça. Dou um respiro, volto e começo de novo.

A sua trajetória é extremamente bem-sucedida em diversas áreas, seja em grupo, sozinho, escrevendo pros outros, atuando, sendo jurado; tem alguma coisa que você ainda gostaria de tentar fazer?

Recentemente, comecei a aprender a jogar golfe. Mas é muito mais difícil do que eu imaginava, por isso não sou muito bom nisso. (risos) Também preciso aumentar minha resistência para continuar ativo, por isso gostaria de aprender a praticar esportes de forma mais organizada.

Você pode falar um pouco do filme "You Are the Apple of My Eye", que estreou no Festival de Busan em outubro do ano passado? Como foi contracenar com a Dahyun?

Acho que é um filme que nos faz lembrar da inocência da infância e das lembranças daqueles tempos que esquecemos há algum tempo. É um filme que capta muitas das coisas que eram melhores porque éramos mais jovens. Além disso, Da-hyun é muito preparada. Fui muito influenciado por isso. Ela era muito alegre e ria muito, o que tornou a atmosfera no set muito boa. Graças a isso, os atores tinham uma ótima atmosfera e trabalhamos com uma química muito boa.

O que os fãs podem esperar do fanmeeting "Happy Together"? Os fãs adoram spoilers (leves)!

Não posso perder para a empolgação e energia dos fãs brasileiros! Podem aguardar.

Qual a música que você anda escutando mais no momento?

São músicas que eu trabalhei há algum tempo. Não sei quando virão ao mundo, mas estou mexendo nelas sempre que tenho tempo!

Você costuma compor quando sai em turnê? Muitos artistas falam que se inspiram pela vida "na estrada", queria saber se contigo também é assim?

Eu costumo encontrar inspiração no meu dia a dia. Mas desta vez, a viagem para o Brasil é longa, então terei muito tempo para me concentrar em mim completamente! Vou pensar em todos os fãs brasileiros e encontrar uma inspiração

Se possível, mande um recado para os fãs brasileiros!

Queridos fãs brasileiros! Estou muito feliz e animado para conhecer vocês. Levamos muito tempo para nos encontrar, então vamos criar juntos memórias só nossas que poderemos lembrar por muito tempo.