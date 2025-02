Assinatura falsa? Ana Hickmann esclarece polêmica de acordo bancário

Ana Hickmann, 43, se pronunciou por meio de sua equipe, alegando que Alexandre Correa, seu ex-marido, tenta distorcer as informações a seu favor.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (24), a equipe da apresentadora enviou nota a Splash, afirmando que existe dois processos distintos de negociação com o Banco Daycoval. "A defesa de Alexandre Correa tenta manipular e induzir a imprensa ao erro para beneficiar o seu cliente, e continua perpetuando a agressão contra Ana Hickmann", começam na nota.

De acordo com a assessoria, o novo processo se trata apenas de uma renegociação das dívidas da empresa Hickmann Serviços LTDA e de Alexandre Correa, de empréstimos feitos entre 2021 e 2023. "Para proteger o patrimônio, a empresária fez um acordo com o banco para quitação", garantiu a nota.

A equipe ainda reforça que a apresentadora se responsabilizou sozinha por pagar as dívidas, feitas também pelo empresário e ex-sócio. "A apresentadora está pagando o contrato desde julho de 2024, sem qualquer contribuição do ex-marido para pagamento do credor, nem mesmo na dívida em nome dele".

No que diz respeito ao contrato com a assinatura falsificada, a nota afirma que não há acordo entre as partes. "Já o contrato cuja assinatura é falsa, comprovada pela perícia particular contratada por Ana Hickmann que, inclusive, atesta que foram feitas por Claudia Helena dos Santos, continua sendo discutido judicialmente, sem acordo firmado entre as partes".

Ana Hickmann contestou uma cobrança de mais de R$ 730 mil feita pela instituição financeira Daycoval, alegando não reconhecer as transações realizadas. Após uma perícia oficial designada pela Justiça investigar o caso, foi apontado que as assinaturas são compatíveis com as amostras apresentadas como sendo da apresentadora.

Por conta disso, a famosa contratou a perícia do Instituto Del Picchia, que atestaram que as assinaturas são falsas e produzidas por Claudia Helena dos Santos. O documento encaminhado para imprensa, garante que ex-assessora de Ana Hickmann e braço direito de Alexandre Correa falsificou um total de oito assinaturas.