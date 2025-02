Ariana Grande e Cynthia Erivo recriam foto clássica de "Wicked" no SAG 2025

Ariana Grande e Cynthia Erivo protagonizaram um momento fofo nos bastidores do SAG Awards 2025, onde recriaram a famosa imagem de Elphaba e Glinda cochichando em "Wicked".

O que aconteceu

Durante o SAG Awards 2025, que aconteceu no último domingo (23), as protagonistas de "Wicked" recriaram momento clássico da história. Ariana Grande e Cynthia Erivo replicaram o famoso pôster da obra, que é característico desde a primeira versão da peça, em 2003, e que também foi refeita durante um dos pôsters do filme de 2024.

Apesar de ser um dos filmes mais indicados da premiação, o longa perdeu em todas as categorias. O longa concorria nas categorias de Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Elenco.

A imagem fez com que os fãs do filme, e da peça, ficassem extremamente felizes nas redes sociais. Várias entusiastas da obra compararam as imagens, e torceram para que a dupla levasse a estatueta do SAG para casa. Veja a imagem abaixo:

Cynthia Erivo e Ariana Grande recriando pôster de "Wicked" (à dir.); pôster original da primeira versão da peça, em 2003 (à esq.) Imagem: Reprodução/X

A dupla volta a se reunir durante o Oscar 2025, que acontece no próximo domingo, 2 de março. "Wicked" concorre novamente nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante, além de outras 8 nomeações.