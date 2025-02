Aline e Diogo têm DR pela quantidade de lentilha: 'Você não cozinha'

Aline, 32, e Diogo Almeida, 40, se desentenderam na tarde desta segunda-feira (24) após a sister se incomodar com a pouca quantidade de lentilha no BBB 25.

O que aconteceu

Após o almoço da xepa ficar pronto, os participantes começaram a se servir, quando Aline notou que a lentilha já estava acabando. Mesmo que já tivesse uma quantidade separada para ela por Diogo, a sister se incomodou com o fato de ter mais feijão.

Aline afirmou que mais lentilha deveria ser preparada nas refeições, já que todos os dias sobrava uma grande quantidade de feijão. Na opinião da sister, os participantes já não aguentam mais comer o mesmo alimento.

No entanto, Diogo e Camila afirmaram que a quantidade de lentilha era sempre a mesma, variando apenas a quantidade de água colocada. "Quando a água seca, o caldo engrossa, aí parece que tem menos. Mas tem a mesma quantidade de sempre", defendeu Diogo, responsável por preparar a refeição ao lado de Vilma.

Assim que o participante subiu para o quarto Fantástico, Aline foi atrás do ator para esclarecer seu comentário. "A lentilha é tão importante quanto, porque o feijão as pessoas estão se esquivando de comer. Tanto que, eu falei pra você, cozinha o feijão, porque eu sei que vai ter gente que vai pegar mesmo não querendo comer tanto. Imagina se não tivesse cozinhado o feijão?".

A sister ainda garantiu que, por não quererem mais feijão, muitas pessoas extrapolaram na quantidade de lentilha, algo que deveria começar a ser dividido igualmente entre todos. "Não é sobre o preparo da lentilha, é sobre a distribuição", afirmou, negando que estivesse atacando o ator.

Diogo começou a garantir que Aline não tinha propriedade de fala, por não cozinhar e não entender o contexto do preparo das refeições na casa. "Quem cozinha, sabe que caldo seca. A lentilha, até coloquei numa panela maior pra ficar com mais caldo, mas como ficou tempo parado ali, absorvendo a água e secou um pouco. Mas a quantidade que foi feita, é a mesma!", disse.

Você não cozinha, você não tem propriedade pra falar sobre isso. Não tem, Aline! Quem cozinha sou eu, minha mãe, Camilla... Diogo

O brother questionou a ex-policial militar se ela estava na intenção de arrumar confusão com ele, mas ela seguiu argumentando sobre a distribuição do alimento. "Porque eu vim aqui em cima? Não foi só pra falar sobre lentilha. Primeiro, explicar a linearidade dos fatos e explicar sobre o fato de eu já ter encontrado a lentilha dividida. [...] Foi um equívoco meu achar que a lentilha já tinha sido dividida. Não foi. Porque as pessoas que tem propriedade sobre o processo da alimentação são as pessoas que cozinham. Eu não tenho propriedade sobre o processo".

Depois de quase uma hora de discussão, os dois decidiram encerrar a conversa após Diogo afirmar que estava sem cabeça para isso, por estar com outros problemas na cabeça. Ofendida, Aline deixou o quarto e foi sozinha para área externa.LIVES

