Aline coleciona 'ranços' no BBB; veja quem já criticou a sister na casa

Protagonista de alguns dos conflitos do BBB 25 (Globo), Aline já soma uma série de críticas recebidas por outros brothers na casa. Veja quem já desaprovou atitudes da sister dentro do reality show:

João Gabriel

O maior embate de Aline atualmente na casa é João Gabriel. Na formação do quinto Paredão, eles se desentenderam após Aline dizer que João havia se desculpado com ela após uma briga, e o brother negar, dizendo que foi chamado de "mentiroso".

João Pedro chegou a pedir desculpas pelo irmão. "Ele pediu desculpas para você no Sincerão porque meu irmão não fala alto com mulher", explicou o brother. Os dois, no entanto, seguem trocando votos no reality.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne Barbosa

Aline escolheu criticar a influenciadora no Sincerão desta segunda-feira (17), pontuando que ela era "falsa" com Diego Hypolito. Gracyanne, por sua vez, disse ter "pena" da sister, que deveria escolher focar em seus próprios embates.

Anteriormente, elas também trocaram farpas pelas escolhas de Aline em seus apontamentos de Sincerão. "Eu criei uma expectativa exagerada sobre ela ser uma mulher empoderada, dona de si", disse Gracyanne para suas aliadas. "Ela tem o direito de fazer a escolha que ela quiser. Só não é mais o tipo de mulher em que eu me inspiraria".

Camilla e Thamiris

No último domingo (16), as irmãs analisaram as atitudes de Aline. "Eu não gosto do posicionamento dela. Todo o posicionamento que está tendo desde uma semana atrás, estou achando péssimo tudo o que ela tem feito, tudo. Acho que ela está dando tiro no próprio pé", afirmou Camilla. "Eu não estou errada no que estou sentindo. Ela está perdida porque está em cima do muro do Diogo. Ela está vendo as coisas acontecendo, mas por gostar deles, ela fica."

"Se a dupla dela, que conhece ela, já avaliou isso, também. [...] Vinícius falou que está muito preocupado, porque está vendo outra Aline aqui", acrescentou.

Nesta terça-feira (18), Camilla ainda disse que, se algum dia brigasse com Aline, a casa iria "estremecer". "Vai ser feio", disse. "Por isso procuro não ter estresses com ela, porque acho ela muito abusada".

Daniele

Após o Sincerão de segunda-feira (17), Daniele questionou o motivo pelo qual Aline apontou Gracyanne e não João Gabriel.

No quarto, Daniele afirmou que os aliados precisam encontrar uma forma de alertar Aline, já que este é o segundo Sincerão em que ela "se perde" nas falas.

A ginasta ainda comentou sobre a relação da policial com Diogo Almeida. "Tá todo mundo enxergando coisas relacionadas ao relacionamento que ela tá tendo aqui dentro, e assim... Não tem como a gente falar, entendeu? Tipo assim, Eu e a Gra a gente tem um visão de homem, do homem que cuida, que te trata como uma rainha. Ele não precisa te dar milhões de coisas, mas ele te dando o principal que é o cuidado te tratando, dentro das possibilidades dele, como uma rainha", disse.

Vilma

A "sogra" de Aline também criticou a sister após ela chamar seu filho, Diogo, ao Sincerão. "Fica ligado na Aline, porque ela chora, ela ri ao mesmo tempo. Será o que é isso? Tem que ver o que é", disse a Diogo. "É porque ela chorou desesperada e daqui a pouco tava rindo, depois chorou de novo."

Em outra ocasião, ela chegou a questionar as intenções de Aline com seu filho. "Não se dedicar totalmente a isso, e não ficar só com olhos para ela. Porque ela chama a atenção. Tem que pensar friamente também, você também está jogando", alertou. "Pode ser um jogo, de se aproximar, saber que você é forte, que pode ser forte... Tudo isso tem. E você não se decepcionar depois lá fora".

Imagem: Reprodução/Globoplay

Delma

Apesar de ser próxima de Aline, Delma já teve um breve desentendimento quando a sister deixou de ajudar a sogra de Guilherme na cozinha para ficar com Diogo.

O episódio repercutiu entre Diego e Gracyanne. "Mas acho que não foi para destratar ninguém. Ela deitou-se ali com o namorado dela e ficou lá entretida, conversando. Eu perguntei e ela [disse] 'está ali', mas não me mostrou nem disse onde estava, mas ela não tem obrigação de falar", refletiu Delma.

Maike

Na votação em grupos, no domingo (16), Maike e Aline trocaram votos. Mais tarde, com Diogo Almeida no quarto, Maike contestou entre seus aliados o voto de Aline nele. "Falou que não votou em mim, mas votou", disse.

Vinícius

A própria dupla de Aline chegou a pontuar atitudes da sister. Vinícius já afirmou que se sente triste ao ver que a amiga "se entregou para macho".

