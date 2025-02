'Ainda Estou Aqui': exibição cresce 62% nos EUA na semana do Oscar

A exibição de "Ainda Estou Aqui" cresceu 62% nesta semana nos Estados Unidos. A informação é do site Deadline.

O que aconteceu

"Ainda Estou Aqui" está sendo exibido em 762 cinemas dos EUA. Um crescimento de 62% em comparação à semana passada, quando a produção brasileira estava em exibição em 469 cinemas do país.

O filme ainda deve faturar uma bilheteria de cerca de R$ 2,5 milhões nos EUA só nesta semana. Segundo a publicação, no total, o "Ainda Estou Aqui" já arrecadou aproximadamente R$ 24 milhões, segundo a cotação atual, contando apenas a bilheteria americana.

Oscar acontece durante o Carnaval

O Oscar acontece neste domingo (2), a partir de 21h (horário de Brasília). No Brasil, a premiação será exibida na TV Globo, na TNT e na plataforma de streaming Max.

"Ainda Estou Aqui" concorre ao Oscar de 2025 em três categorias, incluindo a de melhor filme. A produção também concorre na categoria de melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres.

