Acabou? Maraisa deixa de seguir o noivo, Fernando Mocó

Maraisa, 37, deixou de seguir o noivo, Fernando Mocó.

O que aconteceu

De acordo com o Correio Braziliense, o casal terminou mais uma vez. Os sinais do fim da relação vieram após a sertaneja apagar fotos com o empresário em suas redes sociais.

Em seguida, Maraisa apareceu em uma live para interagir com os fãs. Ela estava com um semblante abatido e os olhos marejados.

No ano passado, o casal rompeu às vésperas do casamento, quando a cerimônia já estava praticamente pronta. Na semana passada, foi a irmã gêmea de Maraisa, Maiara, que colocou um fim na relação. Ela estava vivendo um romance com o empresário Mohamed Nassar.