De Bruno Mars a Megan Thee Stallion: K-pop vive a era das collabs de peso

Colaborações entre artistas asiáticos e ocidentais não são nenhuma novidade. Na história do K-pop, temos diversos artistas que já se aventuraram em feats de peso como G-Dragon e Missy Elliott, BTS e Coldplay (Halsey, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion), Blackpink e Lady Gaga (Dua Lipa, Selena Gomez), entre tantos outros.

No entanto, nos últimos tempos, o número de colaborações parece ter triplicado e não apenas entre grupos, mas, principalmente, nos projetos de artistas solos. Splash fez um levantamento dos mais recentes.

Rosé fez um dos grandes hits dos últimos tempos, "APT", em parceria com Bruno Mars. Lisa lançou, ano passado, música com Rosalía (New Woman) e, mais recentemente, trouxe Doja Cat e Raye na faixa "Born Again". Na última sexta-feira (21), Jennie lançou "Extra L" com Doechii, a rapper do momento.

O último single do Twice, "Strategy", foi em parceria com Megan Thee Stallion, que claramente ama K-pop, pois esteve em "Butter", do BTS, e vai estar no disco novo de Lisa, "Alter Ego", que sai no próximo dia 28.

Stray Kids lançou em 2024 seu primeiro single, todo em inglês, "Lose My Breath", em parceria com o cantor e compositor Charlie Puth. O cantor já havia trabalhado em 2022 com Jungkook no single "Left and Right".

J-Hope, na última semana, apareceu no single "LV Bag" em parceria com Dom Toliver e Pharrell Williams. A música tocou no desfile da Louis Vuitton, marca em que ele é embaixador.

GD terá collab com Anderson Paak

Um dos retornos mais aguardados do K-pop acontecerá nesta terça-feira (25), com o terceiro disco solo da carreira do G-Dragon --o primeiro álbum lançado pelo rapper desde 2018. No topo dos charts com o single "Home Sweet Home", parceria com Taeyang e Daesung, do Big Bang, GD soltou, no último fim de semana, o teaser do seu novo single, "Too Bad", que terá participação de Anderson Paak. Os dois são muito amigos e a collab já era aguardada por fãs de ambos os artistas.

Lisa vem com Tyla, Megan e Future

Lisa é, realmente, a rainha das colaborações de peso. Além de Rosalía, Doja Cat e Raye, presentes em seus singles pré-lançamento do disco, ela soltou a tracklist oficial de "Alter Ego", que sai na próxima sexta (28). O disco contará com os rappers Future e Megan Thee Stallion, além da cantora sul-africana Tyla, que é sucesso não só aqui no Ocidente, mas, principalmente, entre idols de K-pop. A parceria, com certeza, promete um belo desafio viral no Tik Tok, onde tudo que ambas fazem vira hit.

Penso que minhas performances --canto e dança-- dividem opiniões, mas não vou me importar e continuarei trabalhando duro para mexer meus quadris ainda mais Yeonjun, integrante do grupo TXT

Grupo da semana: Evnne

Formado em 2023 como um projeto da Jellyfish Entertainment, o Evnne é um grupo de sete integrantes que ficaram conhecidos ao participarem do programa Boys Planet, que formou o ZB1.

Com membros de diferentes empresas, o grupo é temporário: Keita é da empresa do Rain e faz parte do Ciipher; Seungeon e Yunseo são trainees da Yuehua Entertainment; enquanto Park Hanbin, Jeonghyeon, Junghyun e Jihoo fazem parte da Wakeone (mesma empresa que administra o ZB1).

O grupo, inclusive, trocou de nome antes de debutar. Eles seriam BLIT, mas viraram Evnne um mês antes do debut. Desde 2023, o grupo já lançou quatro mini álbuns: o debut "Target Me", lançado em 2023; "Un:Seen" e "Ride or Die" em 2024; e, na semana passada, eles lançaram "Hot Mess".

Park Hanbin, Keita e Jeonghyeon se tornaram particularmente populares durante a exibição do Boys Planet na MNET. Com destaque nas performances, eles eram favoritos de muitos fãs e foram até a final do programa. O debut do Evnne foi uma grata surpresa a todos que acompanharam o survival.

Destaques do grupo: "Ugly", "Badder Love", "Trouble", "Hot Mess"

Momento Dramas

"My Dearest Nnemesis"

Baseado em um webtoon, o novo drama da tvN faz barulho antes da estreia com sua promoção: fotos dos atores se beijando nos bastidores vazaram, e os fãs ficaram curiosos para acompanhar a trama sobre um jovem CEO que vive uma vida dupla e uma gerente de personalidade forte. O drama mistura comédia, romance de escritório e vídeo game. A química da Ga-young e do Hyoon-wook promete! "My Dearest Nemesis", 2025 | Criação - tvN | Elenco - Moon Ga-young e Choi Hyoon-wook | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

C-drama: "Always Home"

Com 30 episódios, "Always Home" é um daqueles dramas chineses onde acompanhamos diferentes fases nas vidas dos personagens. A história começa em 2007 com a mudança da protagonista e mostra como ela entra na vida de outras três pessoas. Juntos, o quarteto passa por paixões, frustrações, encontros, desencontros e vários problemas de comunicação. É um drama da vida real. "Always Home", 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Xiao Wen, Daniel Zhou, Xi Zi e He Qiu | Onde - VIKI | País - China

BL: "The Boy Next World"

Mais uma obra da Mame ("Tharntype", "Love in the Air") com o casal BossNoeul, que, mais uma vez, entrega uma química ímpar e cenas que viralizam toda a semana pela entrega dos atores. A trama, por vezes confusa, conta a história de Phukan, que nunca namorou e que, um dia, se depara com Cirrus, que entra na vida dele garantindo que é eles são namorados em um universo paralelo. É o multiverso dos BossNoeul. "The Boy Next World", 2025 | Criação - Me Mind Y Co. | Elenco - Boss & Noeul | Onde - iQIYI | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

Super Junior: a velha guarda do K-pop (que não é velha!)

Super Junior, ou SuJu como são conhecidos, é um dos grupos masculinos de K-pop que está há mais tempo em atividade. Em 2025, eles completam 20 anos de carreira, tendo debutado pela SM e, por muitos anos, sendo um dos maiores sucessos da empresa.

Inicialmente com 12 membros (Leetuk, Heechull, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryewook e Kibum) o grupo teve a adição do maknae Kyuhyun em 2006.

O projeto inicial do grupo era ter uma segunda formação com músicas em mandarim. A unit chinesa acabou não dando certo por diferenças contratuais entre integrantes chineses e coreanos. Além do fim do Suju-M, a formação inicial deles saiu de 12 membros para 10.

Com um êxito comercial gigantesco, o grupo conseguiu furar a bolha e se tornar parte importante da Hallyu, a Onda Coreana. "Sorry, Sorry" foi um marco na carreira internacional deles, assim como o fandom —chamado de ELFs— que sempre fizeram muito barulho em votações projetos online.

Com diversas turnês mundiais na carreira, o grupo passou pelo Brasil duas vezes: em 2013 e 2023. Eles são enormes na América Latina e, por isso, possuem várias músicas com referências e sonoridade latina. O grupo tem 11 discos de estúdio só na Coreia do Sul e dois no Japão.

PROGRAME-SE

Segunda

ZB1 - Lança 'Blue Paradise' (quinto miniálbum)

Hearts2Hearts - Lança 'The Chase' (primeiro single álbum)

KiiiKiii - Lança 'Debut song' (single do MV)

Terça

G-DRAGON - Lança 'Ubermensch' (terceiro álbum)