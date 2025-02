Viúva do ator de 'Chaves' visita túmulo: 'Escuto sua risada daqui'

Florinda Meza, atriz de Dona Florinda, visitou o túmulo de Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chaves, em celebração ao dia em que ele completaria 96 anos.

O que aconteceu

Meza emocionou fãs de "Chaves" com um post sobre essa visita. Na legenda, ela escreveu: "Boa tarde, minha felicidade, como está sua festa no céu? Aqui os programas voltaram às TVs e os bons que te seguem estão felizes".

Escuto sua risada daqui. Te amo. Florinda

Florinda Meza

No dia de aniversário de Bolaños, Florinda já havia postado uma homenagem ao seu falecido esposo. "Para mim você ainda está vivo, por isso te trouxe mariachis, uma serenata de amor eterno", escreveu a atriz, em um vídeo com muitas fotos antigas do ator.

A atriz também mandou um vídeo para o SBT celebrando o aniversário do seu esposo. "Nas minhas casas, tenho várias fotografias em todas as partes, do meu Roberto, gosto muito de vê-lo".

Florinda e Roberto se casaram em 2004 e ficaram juntos até a morte dele, em 2014.