Uma das séries mais amadas dos anos 1990 vai ganhar reboot; saiba detalhes

Sarah Michelle Gellar, 47, vai reviver a protagonista de "Buffy, a Caça-Vampiros" em um reboot da série que foi sucesso nos anos 1990.

O que aconteceu

Piloto de "Buffy, a Caça-Vampiros" está sendo redigido por Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman ("Poker Face"). De acordo com o site Deadline, o reboot da série será dirigida por Chloe Zhao ("Eternos").

Além de Sarah Michelle Gellar, outros atores da produção original devem ser confirmados em breve. Por ora, uma sala de roteiristas está sendo montada para a continuidade do projeto. Joss Whedon, escritor da primeira versão, não participará.

Sarah Michelle Gellar (em foto recente) deve protagonizar o reboot Imagem: Reprodução/Instagram

Trama vai narrar a continuidade do mundo de Buffy, partindo do ponto no qual a série parou. "Buffy, a Caça-Vampiros" foi veiculada entre 1997 e 2003, contando ao todo com sete temporadas.

Antes relutante, Sarah Michelle Gellar deu "cartão verde" para um reboot em 2024. O último trabalho da atriz é "Dexter: Pecado Original", de 2024, disponível no Paramount.