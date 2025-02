Sincerão da semana terá volta do Pipocômetro com participação de ex-BBBs

No Sincerão desta segunda-feira (24), o elenco do BBB 25 (Globo) será avaliado por convidados que já tiveram a experiência de participar do reality show.

O que aconteceu

Ana Paula Renault (BBB 16), Naiara Azevedo (BBB 22) e Ricardo Alface (BBB 23) são os juízes do novo Pipocômetro. Eles vão decidir quem "pipocou" e quem "mandou bem", além de escolher, dentre aqueles sobre os quais desejam ver os competidores discursarem ao apontarem seus oponentes.

Como na semana anterior, cada jogador deverá eleger um adversário para desafiar; nesta segunda, todos participam. O brother ou sister da vez deverá chamar o seu rival para o duelo, posicionando-se sob uma base.

Se não for bem-sucedido em seus argumentos, o jodador poderá receber o título de "pipoqueiro", levando, assim, uma punição. Mas se "mandar bem", o seu oponente é quem sofrerá a consequência, recebendo, na base oposta, a sua punição.

