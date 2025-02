SAG: Hiroyuki Sanada se consagra um dos maiores vencedores da TV americana

Uma das séries mais populares de 2024, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" conquistou o SAG Awards 2025 e consagrou Hiroyuki Sanada como um dos atores mais premiados da TV americana atualmente.

O que aconteceu

Durante o SAG Awards 2025, o ator Hiroyuki Sanada conquistou o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática por sua performance como Lord Yoshii Toranaga. Além dele, a atriz Anna Sawai garantiu a estatueta de Melhor Atriz.

Com a vitória, o ator adicionou mais uma estatueta à sua coleção e se tornou um dos mais premiados na história da TV americana. Sanada também garantiu o Emmy, o Globo de Ouro e o Critics' Choice.

Com o sucesso da 1ª temporada de "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", a produção do Hulu/FX foi renovada para um segundo ano. Em entrevista durante o Globo de Ouro, o criador Justin Marks revelou que os roteiros da 2ª temporada já estão quase finalizados.

O SAG Awards 2025 acontece neste domingo, 23, com transmissão exclusiva pela Netflix, a partir das 21h (horário de Brasília).