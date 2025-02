SAG Awards: Jane Fonda pede empatia e união nos tempos atuais

Homenageada da noite durante o SAG Awards 2025, Jane Fonda entregou um discurso potente sobre empatia e como apelidado "movimento woke" é apenas se importar com o próximo. A atriz possui uma carreira longínqua na atuação e também na defesa de causas sociais, nas quais defende causas sociais, ambientais, e principalmente, a diversidade.

O que aconteceu

Jane Fonda recebeu o Life Achievement Award do SAG Awards 2025, prêmio que consagra artistas com atuações importantes dentro e fora das telas. Em seu discurso, Fonda falou sobre atores ajudarem o público a criar empatia pelo próximo. "Nós, atores, criamos empatia. Nosso trabalho é entender o ser humano de uma forma tão profunda que possamos tocar suas almas."

Logo em seguida, a atriz reforçou que ter empatia não é questão de fraqueza. "Não se enganem, empatia não é ser fraco ou ser 'woke'. A propósito, 'woke' significa que você se importa com as outras pessoas."

O momento fez com que o público do SAG Awards 2025 ovacionassem a atriz, onde ela frisou a importância da comunidade e também da união entre as pessoas. "Eu acredito nos sindicatos. Eles nos apoiam, faz com que nos unimos e nos dão poder. Comunidade significa poder, e isso é muito importante, principalmente no momento onde o poder dos trabalhadores está sendo atacado e a comunidade segue sendo oprimida."

Ainda durante sua fala, a atriz elogiou a atuação de Sebastian Stan em "O Aprendiz", onde o ator interpreta Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. O filme foi duramente criticado por Trump, que o chamou de mentiroso e pediu para que seus eleitores que não assistissem ao longa.

O SAG Awards acontece neste domingo, 23, com transmissão exclusiva da Netflix, a partir das 21h (horário de Brasília).