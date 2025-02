SAG Awards 2025: confira os indicados e os vencedores de cada categoria

Organizada pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, o SAG Awards 2025 acontece neste domingo (23), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Apresentado pela atriz Kristen Bell, a premiação tem apenas categorias relacionadas à atuação. Sem prêmios técnicos, como fotografia e aspectos de som, o reconhecimento mais importante da noite é o de "melhor elenco", equivalente a "melhor filme" em outras premiações.

Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" não estão concorrendo em nenhuma das categorias. Quem se destaca é "Wicked" e "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", que foram as mais indicadas em categorias do cinema e televisão, respectivamente.

Confira quem foram os indicados e os vencedores de cada categoria, que serão negritados conforme anunciado:

Cinema

Melhor elenco de dublês

" Deadpool & Wolverine "

& " "Duna: Parte Dois"

"O Dublê" (VENCEDOR)

"Gladiador II"

" Wicked "