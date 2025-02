'Não gosto da vida de Rapunzel': Rihanna critica solidão da fama

Rihanna, 37, analisa vida com fama e cita solidão.

O que aconteceu

A cantora avaliou que a fama pode ser bastante solitária. Ela fez a declaração em entrevista a Harper's Bazaar, publicada no sábado (22).

Gostamos de comer com as pessoas, fazer compras com as pessoas, andar pelas ruas com as pessoas. Não gosto de uma sala privada, não os deixo fechar lojas. Eu não gosto da vida de Rapunzel. É muito isolado, muito solitário. E do que estou me protegendo? Rihanna

A famosa contou que A$AP Rocky incentiva a vida social do casal. "Ele sempre me lembra, não importa o quão difícil seja tudo com o que estamos lidando em nossa vida, em nossas carreiras e como pais, ele fala: 'Lembra quando éramos amigos? Lembra quando costumávamos nos divertir como amigos?'."