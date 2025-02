Mateus Solano diz que beijo com Fragoso em 'Amor à Vida' teve 4 versões

Mateus Solano, 43, comenta sobre gravação de primeiro beijo gay da TV Globo, em "Amor à Vida" (2013).

O que aconteceu

O ator revelou que foram gravadas quatro versões do beijo entre Félix e Nico (Thiago Fragoso). Ele deu mais detalhes em entrevista a Ronnie Von, no Companhia Certa, que vai ao ar na segunda-feira (24) na RedeTV!.

Solano destacou que a cena foi repetida algumas vezes. "O beijo foi feito várias vezes. Era uma cena muito particular. A gente normalmente repete algumas vezes porque deu problema, mas a gravação do beijo no último capítulo da novela tinha toda uma equipe em volta e muito trabalho em cima daquela cena", relembrou.

De acordo com o famoso, foram pensados quatro tipos de beijo para a novela. "A gente gravou quatro tipos de beijos diferentes: um beijo um pouco mais rapidinho, um beijo um pouco mais elaborado, um terceiro beijo que, se não me engano, foi o que foi ao ar, e outro beijo um pouco mais quente para a direção da novela apresentar para a direção da emissora."

'E aí? Vamos passar esse beijo gay? Vamos ultrapassar essa barreira e quebrar esse paradigma? Vamos andar para frente com toda a responsabilidade que até então a televisão tinha nos costumes brasileiros?'. E foi o que foi feito.

O beijo entre Félix e Nico foi tido como homenagem na TV. "Foram gravados quatro diferentes, e o que passou foi o que a gente chamou de 'Beijo Tarcísio e Glória', porque foi como se fosse uma homenagem aos primeiros beijoqueiros da nossa televisão, com um beijo demorado, colado e tal", ressaltou.